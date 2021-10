Corona an Schulen und Kitas : Kein Interesse an Luftfiltern: Neumünster setzt aufs Lüften

Trotz erwarteter Coronawelle im Herbst und Winter hat Neumünster nur drei mobile Luftfilter aus dem Förderkontingent des Landes - immerhin 2800 Anlagen - bestellt. Man setzt aufs Lüften. Zugleich läuft ein Pilotvorhaben.

Neumünster | Mehr Sicherheit an Schleswig-Holsteins Schulen - dazu sollen Luftfilteranlagen beitragen, die ab der zweiten Novemberhälfte für Schulen und Kindergärten ausgeliefert werden sollen, beschafft durch das Land in einer Sammelbestellung. 2800 solcher Geräte (Stückpreis zwischen 3000 und 4000 Euro) sind im Angebot, doch in Neumünster wurde kaum Bedarf gemel...

