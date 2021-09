Diskussion im Ausschuss : Katastrophenhelfer in Neumünster sollen Mitgliedsausweis bekommen

Auf Antrag von SPD-Ratsherr Claus-Rudolf Johna bekommen die Mitglieder der Regieeinheit und weiterer Organisationen eine Plastikkarte, mit der sie ihre Tätigkeit nachweisen können. Dienstausweise sind kaum möglich.

Neumünster | Was es für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren schon landesweit gibt, soll nun in Neumünster auch für die Mitglieder des Führungsstabes und der Regieeinheit eingeführt werden: eine Plastikkarte, mit der sie sich ausweisen können. Ein entsprechender Antrag des SPD-Ratsherrn Claus-Rudolf Johna wurde im Brandschutzausschuss am Dienstagabend einstimmi...

