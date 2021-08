Karin Prien in Bordesholm : Schüler möchten nicht wieder allein zu Hause sitzen

Bildungsministerin Karin Prien nahm sich bei ihrem Besuch in der Bordesholmer Hans-Brüggemann-Schule eine Stunde Zeit.

Bordesholm | „Ich bin froh, dass es wieder möglich ist, Schulen zu besuchen. Ich werde versuchen, in möglichst vielen einmal vor Ort gewesen zu sein“, sagte Bildungsministerin Karin Prien. Am Mittwoch war sie in der Bordesholmer Hans-Brüggemann-Schule (HBS) unter der Leitung von Ute Freund zu Gast. „Die HBS haben wir als relativ junge Gemeinschaftsschule mit Ob...

