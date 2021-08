Einfeld : Karin Grimm: Nach 35 Jahren Abschied von der Kita „Schatzkiste"

„Es fühlt sich gut an, jetzt zu gehen und an Jüngere zu übergeben“, sagte Karin Grimm bei ihrer Verabschiedung. Laura Ider übernimmt die Leitung.

Neumünster | Mit einem Gottesdienst wurde am Sonntag Karin Grimm nach 35 Jahren als Leiterin des Einfelder Kindergartens „Schatzkiste“ in den Ruhestand verabschiedet. Rund 80 Besucher kamen in die Christuskirche an der Dorfstraße, um der 63-Jährigen zu danken und „Tschüs“ zu sagen. „Wir sind sehr dankbar für die sagenhaft lange Zeit, in der Karin Grimm viele Kinde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.