Vicelinkirche Neumünster : Kantaten-Gottesdienst mit Karsten Lüdtke, Dorothee Bienert und Julia Real

Einen musikalischen Pfingstgottesdienst mit ernster Botschaft von Pastorin Simone Bremer feierten am Sonntag rund 65 Christen in der evangelischen Vicelinkirche am Kleinflecken.

Neumünster | Für Pastorin Simone Bremer war bei ihrer Predigt die Mahnung wichtig, den Zusammenhalt im Geist des Guten zu stärken. „Pfingsten bedeutet die Ausgießung des heiligen Geistes. Aber unsere Welt scheint zunehmend von einem Lügengeist durchzogen zu sein“, sagte sie in Anspielung des Liedes von Barock-Komponist Georg Philipp Telemann „Zischet nur, stechet,...

