Handel in Neumünster : Liebe Kunden, bleibt uns treu!

Citymanagement-Kampagne "Ich bleib' Dir treu, Neumünster!" zeigt die Gesichter des Handels. Obwohl die Geschäfte wieder geöffnet haben, leidet der Handel unter der schwachen Kundenfrequenz.

Neumünster | „Zu vermieten" – Hinweisschilder wie diese offenbaren die schwierige Lage des Einzelhandels in Neumünsters Innenstadt. Am Kuhberg, Großflecken und in B-Lagen wie der Lütjenstraße sind die Lücken nicht zu übersehen. Auch in der Holsten-Galerie können mit Folien beklebte Schaufenster den zunehmenden Leerstand nicht kaschieren. Das Citymanagemen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.