An der A7 : KFC eröffnete erstes Restaurant in Neumünster mit Drive-Thru-Schalter

Die Franchisepartner Ido und Antonio Andrisani schaffen an ganz besonderer Stelle einen Standort für die Fast-Food-Kette. Alle Details lesen Sie hier.

Neumünster | Große Feier am Dienstag an der Wasbeker Straße 334: Die amerikanische Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken hat das erste KFC-Restaurant in Neumünster auf dem ehemaligen Gelände der Real-Tankstelle eröffnet. Hähnchen-Liebhaber können im modernen Innenraum oder auf der Terrasse essen, aber auch die Bestellungen über den „Drive-Thru-Schalter“ mit nach ...

