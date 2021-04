Jugendverband Neumünster : Beim Ferienspaß ist wegen Corona Improvisation gefragt

Bisher haben sich 100 Teilnehmer für den Osterferienspaß des Jugendverbandes Neumünster (JVN) angemeldet.

Neumünster | Aus einem Tisch, Stuhl und zwei langen Bambus-Hölzern haben Jannik und Johann eine Rampe für einen Fußball gebaut. Vorsichtig justierten sie die Hölzer, legten eine Schwimmnudel in Position, damit der Ball sich so drehte, dass er einen anderen Ball auf einer weiteren Rampe anstubste. Dieser schob dann ein Gewicht an, das per Seil eine Tür öffnete und ...

