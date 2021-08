Im Kiek In in Neumünster : Jugendminister Heiner Garg ruft Jugendliche zur Teilnahme an landesweiten Wahlen auf

Vom 15. bis 21. November werden landesweit an 44 Standorten die Kinder- und Jugendparlamente neu gewählt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind noch immer deutlich spürbar.

Neumünster | Sie stehen etwas im Schatten der Bundestagswahl, aber „vielleicht bekommt ihr den Wahlkampf ja besser hin als die sogenannten Profis – mit mehr Inhalten und weniger Blabla“. Jugendminister Heiner Garg (FDP) eröffnete mit launigen Worten am frühen Freitagabend im Kiek In an der Gartenstraße die dritte „#LaWa_SH“-Veranstaltung. Das Kürzel steht für „lan...

