Polizei sucht Zeugen : Jugendliche verprügeln 13-Jährigen mit dem Stock in Einfeld

Am Dienstagnachmittag wurde ein 13-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher in der Dorfstraße geschubst und mit dem Stock geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Neumünster | Ein 13-Jähriger wurde am Dienstag, 2. November, auf dem Weg von der Schule nach Hause in Einfeld Opfer einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 14.30 Uhr lauerten drei Jungs in der Dorfstraße dem Jugendlichen auf. Nach einem kurzen Wortwechsel wurde der 13-Jährige von der Gruppe zu Boden geschubst und mit Stockschlägen malträtiert. Erst als ein ä...

