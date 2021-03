Hilfe für den Berufsstart : Fünf Jahre alles unter einem Dach – Jugendberufsagentur Neumünster feiert Geburtstag

Um den Übergang von der Schule in den Beruf zu erleichtern, wurde in Neumünster die erste Jugendberufsagentur gegründet.

Neumünster | Am 29. Februar 2016 öffnete die erste Jugendberufsagentur (JBA) Schleswig-Holsteins in der Alten Holstenbrauerei in Neumünster ihre Türen. Alle wesentlichen Beratungs- und Vermittlungsangebote für junge Menschen bis 25 Jahre aus Neumünster, die sich im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.