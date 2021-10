Ehrungen der IG BCE : Johannes Jürgens ist seit 70 Jahren bei der Gewerkschaft und erhielt in Neumünster einen besonderen Dank

Beim Treffen im Restaurant Friesenstube erhielten einige Gewerkschaftsmitglieder eine Urkunde für lange Treue. Außerdem wurde in Erinnerungen geschwelgt.

Neumünster | Elf Jubilare konnten in festlichem Rahmen in einer Feierstunde jetzt im Restaurant Friesenstube ihre Urkunden für ihre langjährigen Mitgliedschaften in der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) entgegen nehmen. Eingeladen dazu hatte der Vorstand der IG BCE, Ortsgruppe Neumünster – Kaltenkirchen, unter dem Vorsitz von Alexandra Mallon. S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.