50 Jahre Bad am Stadtwald : So feierte Neumünster sein neues Freibad und Europas größte Rutsche

Becken mit vorgewärmtem Wasser, eine Rutsche wie in Disneyland. Das Bad am Stadtwald war für die Neumünsteraner immer einer Attraktion. In diesem Jahr wird das Freibad 50 Jahre alt. Vor 25 Jahren übernahmen es die SWN.

Neumünster | Gleich zwei Jubiläen kann das Bad am Stadtwald in diesem Jahr feiern. Im Sommer vor 50 Jahren wurde dort das Freibad – damals noch unter dem Namen Freibad im Stadtwald – eröffnet. Vor 25 Jahren übernahmen schließlich die Stadtwerke Neumünster (SWN) die bis dahin städtische Einrichtung. Viel ist passiert in dem halben Jahrhundert. Aus dem kleinen Freib...

