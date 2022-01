Datenträgerspürhund : Hund Joker aus Aukrug schnüffelt für die Polizei

Die Probe aufs Exempel steht Joker noch bevor. Schleswig-Holsteins erster Datenträgerspürhund wartet in Aukrug auf seinen ersten Einsatz.

Wasbek | Wenn Bonny Häusler ihm das reflektierende Halsband umlegt, wechselt Joker in den Aufmerksamkeitsmodus. „Das ist unser Ritual vor jedem Einsatz“, sagt die Polizistin aus Aukrug. Mit ihrer Hand zeigt sie den Bereich an, den ihr Hund mit seiner Nase erschnüffeln soll. Dann folgt das Kommando: „Spür!“ Und schon wetzt der schwarze Schäferhund los. Joker is...

