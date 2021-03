Sozialausschuss : Jobcenter Neumünster will auch nach Corona mehr telefonisch und online beraten

Wegen Corona hat das Jobcenter seine Beratung via Telefon und Internet ausgebaut. Das kommt bei den Kunden gut an.

Neumünster | Corona war auch für die Arbeit im Jobcenter an der Friedrichstraße eine Herausforderung. Man habe flexibel und kreativ auf die Situation regiert, betonte Jobcenter-Chef Thorsten Hippe am Mittwochabend im Sozial- und Gesundheitsausschuss. Nach der Schließung am 17. März 2020 habe man kurzerhand im Innenhof gelegenen Büros zu Schleusen umgerüstet und...

