Kultur in Neumünster : Kunstvoller Blick durch die Linse: Jessika Voss und Vanja Beck stellen bei Gerisch aus

Am Sonntag eröffnet in der Galerie der Gerisch-Stiftung die Ausstellung „best of 2 “ von zwei Fotokünstlerinnen aus Neumünster.

Neumünster | Die Herbert-Gerisch-Stiftung freut sich, regelmäßig internationale Künstlergrößen, wie aktuell Leiko Ikemura oder Jeppe Hein, nach Neumünster zu holen, doch dabei verliert sie nicht die lokale Künstlerszene aus den Augen. Ab Sonntag, 20. März, 12 Uhr, ist die Foto-Ausstellung „best of 2“ in der Galerie zu sehen. Mehr lesen: Kunst und Musik: Was Ger...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.