Casting-Show : Jennifer Hans aus Neumünster scheidet bei „The Voice of Germany“ aus

In den Duells unterlag die 31-Jährige dem Musicaldarsteller Joel Zupan aus Berlin. Hans hätte gerne noch eine Ballade gezeigt.

Neumünster | Die Neumünsteranerin Jennifer Hans ist bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ ausgeschieden. Die 31-Jährige musste sich in den Duells Joel Zupan, Musical-Student aus Berlin, geschlagen geben. Die beiden traten gegeneinander an und sangen „I wanna be your slave“ von Måneskin, den diesjährigen Gewinnern des Eurovision Song Contest (ESC) aus Italien...

