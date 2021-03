Blühende Frühlingsgrüße : Farbenfrohe Primeln für die Rendswührener Einwohner

Rund 350 mal hat der CDU-Ortsverband Rendswühren den Einwohnern mit einem Frühlingsgruß den Tag versüßt.

Rendswühren | Pünktlich zum Frühlingsbeginn sorgten am Wochenende vor gut 350 Rendswührener Haustüren farbenfroh erblühte Primeln für freudige Gesichter. Drei Familien aus dem CDU-Ortsverband hatten die Idee aufgegriffen jeden Haushalt in der Gemeinde mit einem kleinen Blumengruß zu erfreuen. „Wir wollten mit den Blumen ein kleines Zeichen in dieser dunklen Zeit...

