Fleckendonner in Neumünster : Jazzförderpreis 2021 für Trompeter Michel Schroeder

Der 26-jährige Trompeter überzeugt mit einem Feuerwerk der Jazzmusik mit furiosen Wendungen und kuriosen Titel wie „Song für meine Katzen“.

Neumünster | Furios, dynamisch und jeder Ton präzise sowie herausfordernd in der Variation der einzelnen Motive und Tonfolgen: Das war ein besonderes, für manche Gäste auch ganz neues Hörvergnügen, das Trompeter Michel Schroeder bot. Er begeisterte mit seinem Quintett am Freitag beim Fleckendonner in der Werkhalle. 180 Gäste überzeugten sich davon, dass das Kultur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.