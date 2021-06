Live-Konzerte nach Corona : „Jazz im Park“: Musik-Größen verzaubern Neumünster am Wochenende

Das Festival findet nun am kommenden Wochenende an drei Abenden als Terrassenkonzerte an der Musikschule statt. Mit dabei sind das Ensemble Entropie, das Trio Tolyqyn und Caro Josée & Band.

Neumünster | Bereits seit 2012 unterstützt der Jazz-Club Neumünster „Jazz im Park“. Im vergangenen Jahr war geplant, diesen Festival-Tag mit Gruppen zu gestalten, die nicht nur Instrumentalmusik zu Gehör bringen, sondern die einen Schwerpunkt auf den Gesang legen. Doch das musste coronabedingt ausfallen. In diesem Jahr entschlossen sich nun Stefan Back, Leiter der...

