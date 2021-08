Ausbildung im Kiek In : Jacqueline Reichert ist die „berufsbeste“ Kauffrau für Büromanagement

Die Kauffrau für Büromanagement machte ihre Ausbildung im Kiek In in Neumünster und wurde jetzt von der Industrie- und Handelskammer zu Kiel ausgezeichnet.

Neumünster | „Berufsbeste“ darf sie sich nun nennen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel hat Jacqueline Reichert als Prüfungsbeste im Beruf „Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement“ (Winter 2020/21) in der Region Kiel ausgezeichnet. Ausbildung im Kiek In Ihre auf zweieinhalb Jahre verkürzte Ausbildung hatte sie im Kiek In in Neumünster absolviert, ei...

