Jugendverband Neumünster : Anmeldungen für den Osterferienspaß starten ab Sonnabend

Der Jugendverband Neumünster bietet über 40 Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, sich in den Osterferien auszutoben oder kreativ zu werden.

Neumünster | „Endlich wieder überwiegend in Präsenz“, freut sich Tim Herm vom Jugendverband (JVN). Über 40 Veranstaltungen haben er und sein Team wieder zwischen dem 4. und 16. April zusammengestellt, damit in den Osterferien bei den Kindern und Jugendlichen keine Langeweile aufkommt. Der Anmeldestart ist am Sonnabend, 5. März. Im vergangenen Frühjahr gab es zw...

