Ratsversammlung Neumünster aktuell : CDU kritisiert Offenen Brief von Dietrich Mohr zu Vertragsverlängerung mit dem Jugendverband

Der Vertragsverlängerung mit dem Jugendverband wurde einstimmig zugestimmt. Die CDU kritisiert aber Dietrich Mohr.

Neumünster | Der Jugendverband und die Stadt verlängern ihren Vertrag bis 2026. Das wurde in der Ratsversammlung am Dienstag einstimmig beschlossen. Zuvor hatte die CDU aber den Offenen Brief vom JVN-Vorsitzenden Dietrich Mohr kritisiert, der sich über mangelnde Wertschätzung vor allem von Seiten der CDU beklagt hatte. „Wir haben vor der Zustimmung zu der Vertragsv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.