JVA Neumünster : Häftling tot in seiner Zelle gefunden - Kripo ermittelt

Wie starb ein 43-jähriger Häftling am Sonnabend in der JVA Neumünster? Dieser Frage gehen Rechtsmedizin und Kriminalpolizei nach.

Neumünster | Am Sonnabendnachmittag ist ein 43-jähriger Gefangener in der Justivollzugsanstalt Neumünster tot in seiner Zelle gefunden worden. Nach Aussage von Anstaltsleiterin Yvonne Radetzki gibt es keine Anzeichen für einen Suizid oder Fremdverschulden. Eine rechtsmedizinischen Untersuchung steht allerdings noch aus. Der Gefangene befand sich laut Radetzki s...

