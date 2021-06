Bauernregel: Ist der Mai kühl und nass ... : Heiner Staggen aus Rendswühren erklärt, ob die Ernte nun auch gut wird

Ein ungemütlicher April hat das Frühjahr eingeläutet. Der Mai folgte nass und kühl. Alten Bauernregeln zufolge ist das für die Bauern gar nicht so schlecht. Landwirt Heiner Staggen erklärt, was es damit auf sich hat.

Rendswühren | Ist der Mai schön kühl und nass, füllt er den Bauern Scheune und Fass. Das besagt eine alte Bauernregel. Was ist in Zeiten des Klimawandels noch dran an den alten Bauernregeln? Der Courier hat den Schipphorster Landwirt Heiner Staggen gefragt. Staggen ist Vorsitzender im Kreisbauernverband Plön und betreibt einen Milchvieh- und Futterbaubetrieb in Ren...

