Wasbek : Irmgard Peikert wird heute 100 Jahre alt

Mit Hilfe der rührigen Nachbarschaft aus dem Wasbeker Gartenweg lebt die rüstige Dame noch zu Hause.

Wasbek | „Ich komme direkt vom Badestrand“, sagt Irmgard Peikert und lacht. Die Wasbekerin sitzt vor dem Haus und berichtet in ihrer gewinnenden Art aus ihrem langen und nicht immer einfachen Leben. Irmgard Peikert wird heute 100 Jahre alt. Geboren am 27. Juli 1921 Ja, sie kommt vom Badestrand, von der Ostsee mit den weißen breiten Stränden. In Misdroy (...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.