Sieben neue Coronafälle : Inzidenz in Neumünster sinkt weiter und nähert sich der 50er-Schwelle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zu Sonntag, 18. April, von 65,4 auf 55,6 pro 100.000 Einwohner gesunken.

Neumünster | Bei vier männlichen und drei weiblichen Personen ist jetzt innerhalb von 24 Stunden in Neumünster eine Infektion mit dem Coronavirus per PCR-Test nachgewiesen worden. Alle Betroffenen steckten sich bei bereits bekannten Infizierten an. Ein weiterer Patient musste unterdessen ins Krankenhaus eingeliefert werden, so dass aktuell fünf Menschen aus Neumün...

