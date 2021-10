Lebensmittelinstitut KIN : Inge Jeß: „Für die Neumünsteraner sind wir immer noch das Konserveninstitut“

29 Jahre lang war Inge Jeß (62) am Lebensmittelinstitut KIN beschäftigt. In Kürze übergibt die gelernte Hotelfachfrau mit Meisterbrief und studierte Betriebswirtin die Institutsleitung an Christian Wiechmann.

Neumünster | Wie war das vor 29 Jahren, Ihr erster Tag am KIN? Am 1. September1992 habe ich im KIN angefangen. Es waren Sommerferien und alles war wie ausgestorben, der Parkplatz leer, die Leute waren ein bisschen distanziert und haben meinen fränkischen Dialekt nicht verstanden, so dass ich bei mir gedacht habe, na ja, das wird nur ein kurzes Zwischenspiel. Da...

