Neumünster : Rohrbruch in der Schwalbenstraße - vier Stunden ohne Wasser

60 Haushalte hatten für vier Stunden kein Trinkwasser. Inzwischen haben die Stadtwerke die Reparatur abgeschlossen.

Neumünster | Am Freitag kam es gegen 11 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in der Schwalbenstraße in Neumünster-Faldera. Für die Reparaturarbeiten mussten die Stadtwerke die Trinkwasserversorgung für alle Haushalte in etwa 60 Wohneinheiten unterbrechen. Gegen 15 Uhr war die Versorgung wiederhergestellt. Durch die Veränderung der Spülrichtung kann es im Anschluss zu e...

