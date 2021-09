Neue Aktivitäten : Eine Kutschfahrt für die älteren Wasbeker

Vor allem die älteren Bürger in Wasbek genossen nach der langen Corona-Pause am Wochenende ein besonderes Angebot. Sie durften eine Kutschfahrt durch Wiesen und Felder machen.

Wasbek | Nicht hoch zu Ross, aber dafür zusammen in einer Kutsche genossen am Sonnabendmorgen 14 Mitglieder des Reit-und Fahrvereins Amt Wasbek einen Ausflug in die Feldmark. Die Idee für die zweistündigen Landtour hatte der Vorstand, wie die Vorsitzende Susanne Brandt schilderte: „Wir wollten nach der entbehrungsreichen Corona-Zeit besonders den Älteren wiede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.