Pflanzaktion in Padenstedt : 3000 Krokusse sollen Farbe ins Dorf bringen

Unter dem Motto „Padenstedt blüht auf“ wurden am Wochenende 3000 Frühblüher an der Hauptstraße gepflanzt.

Padenstedt | Mit Spaten und guter Laune arbeiteten am Sonnabendnachmittag Padenstedter Bürger für mehr Blüten im Dorf. Gut zehn Mitglieder des Unternehmervereins „Wir-die Padenstedter“ fingen an, Krokus-Zwiebeln in die Erde zu bringen. Unter dem Motto „Padenstedt blüht auf“ wurden 3000 Frühblüher längs der Hauptstraße eingepflanzt. Die Menschen sollen sich im F...

