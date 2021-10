Polizei Neumünster : Grausiger Fund in Einfeld: Frau entdeckt 50 geköpfte Tauben in der Feldmark

Eine Spaziergängerin hat in Neumünster auf einem Feldweg 50 geköpfte Tauben gefunden. Der Täter wollte offenbar gezielt Spuren verwischen.

Neumünster | Eine grausige Entdeckung machte eine Spaziergängerin in Neumünster am Donnerstagabend. Sie fand in der Feldmark im Stadtteil Einfeld 40 bis 50 geköpfte Tauben. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen waren die toten Tiere am Stoverbergskamp in ein Gebüsch geworfen worden. Köpfe und Beringung waren entfernt worden Der genaue Fundort befi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.