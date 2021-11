Große Evakuierung : Bombenentschärfung am Flugplatz in Neumünster

Nach dem Fund einer Fliegerbombe am Flugplatz muss am Donnerstag ein großer Teil der Böcklersiedlung in Neumünster evakuiert werden. Auch das Gewerbegebiet Freesenburg und das Freesen-Center sind betroffen.

Neumünster | In Neumünster wurde am Baumschulenweg eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Am Donnerstag, 4. November, soll sie ab 8 Uhr entschärft werden. Das teilte die Stadt am Montag mit. Dazu müssen in einem Radius von einem Kilometer um den Fundort die Straßen und Wege gesperrt und Betriebe sowie auch Wohnblöcke in der Böcklersiedl...

