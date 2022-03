Absage an neue Kita : Stadtteilvorsteher Hans-Jürgen Gorba plädiert für Senioren- und Pflegeheim an der Slevogtstraße in Neumünster

Der CDU-Mann sieht ohnehin schon eine mögliche Überversorgung an Kita-Plätzen in seinem Stadtteil und fürchtet einen Verkehrskollaps. Die ehemaligen Sportanlagen des Ruthenberger SV könnten abgerissen werden.

Neumünster | Viereinhalb Jahre nach dem Abriss des ehemaligen Jugendfreizeitheims an der Slevogtstraße 31 in Brachenfeld-Ruthenberg nimmt die Diskussion über eine Nachfolgenutzung wieder an Fahrt auf. „Die Brachfläche ist nicht für eine Kita geeignet. Dann droht hier ein Verkehrskollaps“, sagt Stadtteilvorsteher Hans-Jürgen Gorba. Der CDU-Mann habe das auch bereit...

