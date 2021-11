Aktuelle Daten : Neumünster meldet den 27. Corona-Toten

Erneut ist ein Neumünsteraner im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Ein 63 Jahre alter Mann überlebte die Infektion nicht. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.

