Handel in Neumünster : So lief der erste Shopping-Tag nach dem langen Lockdown

Am ersten Öffnungstag nach dem Corona-Lockdown sind die Geschäftsleute in Innenstadt und DOC zufrieden.

Neumünster | Die ersten zarten Lockerungen nach wochenlangem Corona-Lockdown haben auch in Neumünster die Menschen zum Einkaufen in die Geschäfte strömen lassen. Vor manchen Läden, etwa C & A am Großflecken oder in der Holsten-Galerie, bildeten sich sogar Warteschlangen. Sandra und Amelie Leikam sind aus dem Raum Stuttgart wegen eines Vorstellungsgesprächs nach N...

