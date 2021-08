Klimaschutz in Neumünster : In der Kita Gartenstadt werden die Kinder zu kleine „Umwelt-Aktivisten“

Klimaschutz wird immer wichtiger. Das haben auch viele Kitas in Neumünster längst erkannt. Was bereits kleine Kinder zum Umweltschutz beitragen können, zeigt das Beispiel der Kita Gartenstadt.

Neumünster | „Oregano riecht ein bisschen wie Thymian.“ Lina aus der Kita Gartenstadt ist zwar erst vier Jahre alt, aber in der Natur kennt sie sich bereits bestens aus. Kein Wunder, denn in ihrer Kita werden Nachhaltigkeit und Klimaschutz schon lange groß geschrieben. Zum Konzept der städtischen Einrichtung an der Virchowstraße gehört das eigene Kräuterbeet für d...

