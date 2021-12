Tuch + Technik als Vorreiter : Ein Museumsbesuch für schwerkranke Kinder: Per Video-Stream durch die Ausstellung in Neumünster

Es ist ein neues Projekt: Die Kieler Stiftung „Die blaue Stadt“ will schwerkranken Kindern online Museumsbesuche ermöglichen. Der erste virtuelle Ausflug ging nach Neumünster ins Museum Tuch + Technik.

Neumünster | „Die Krone hab' ich auch. Und da ist mein Einhorn. Sooooo süß!“ Begeistert stromern der achtjährige Junge und seine kleine Schwester durch die Playmobil-Ausstellung im Museum Tuch+Technik in Neumünster. Die Geschwister sind völlig aus dem Häuschen, als sie all die bunten Plastikfiguren sehen, die ihnen die Stadtgeschichte erklären – so wie zahlreiche ...

