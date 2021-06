Ansturm überschaubar : In Neumünster kann jetzt jeder ohne Termin geimpft werden – mit Astrazeneca oder Biontech

Am Freitag wurden 300 Impfdosen Astrazeneca in den Holstenhallen und 150 Impfdosen Biontech/Pfizer im Bildungszentrum Vicelinviertel gespritzt. Laut Ministerium bekommt man „einen kurzfristigeren Termin“ im Impfzentrum.

Neumünster | Nun geht alles ziemlich schnell: Wer in Neumünster noch nicht geimpft ist, kann ohne Termin entweder im Impfzentrum in den Holstenhallen Astrazeneca oder im Bildungszentrum Vicelinviertel Biontech / Pfizer und vermutlich ab Montag Moderna erhalten. Verimpft werden an der Justus-von-Liebig-Straße täglich 300, an der Kieler Straße 90 täglich 150 Dosen. D...

