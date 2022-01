Großeinsatz in Neumünster : Bombendrohung: Der Bahnhof ist komplett abgeriegelt

Nach einer Bombendrohung ist in Neumünster seit Montagmorgen der Bahnhof evakuiert. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Neumünster | Wegen einer Bombendrohung ist der Bahnhof in Neumünster seit Montagmorgen um 8.45 Uhr voll gesperrt. Laut Hanspeter Schwartz, Sprecher der Bundespolizei, erreichte seine Kollegen eine E-Mail mit entsprechendem Inhalt. Der Bahnhof wurde sofort evakuiert und weiträumig abgesperrt. Züge dürfen nicht mehr einfahren. Am Kuhberg wird der Verkehr auf Höhe der Kieler Straße abgeleitet. Der Fußgängertunnel zum Bahnhof wurde ebenfalls abgeriegelt. Zurzeit werden speziell ausgebildete Spürhunde zum Bahnhof gebracht. Spezialkräfte der Bundespolizei sind ebenfalls unterwegs. Auch Johannes Horns von der Bahnhofsmission musste um kurz vor 9 Uhr das Gebäude mit zwei Kollegen verlassen. Gudrun König wollte von Neumünster zum Arzt nach Kiel fahren. „Ich kam dann aber in den Bahnhof nicht mehr rein. Ich hatte mein Fahrrad schon angeschlossen, durfte es aber noch aus dem Gefahrenbereich wieder rausholen“, sagte die 56-Jährige erleichtert. So konnte sie wenigstens wieder nach Hause radeln. Es wird weiter berichtet. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.