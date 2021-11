Grausames Schulhof-Spiel : Noch kein „Squid Game“-Fall in Neumünster – doch Pädagogen warnen

Noch gibt es in Neumünster in Schulen und Kitas noch keinen offiziellen Fall, in dem Kinder das brutale Netflix-Spiel „Squid Game“ nachgespielt haben. Doch die Pädagogen in der Stadt sind dennoch alarmiert.

Neumünster | Es ist ein gefährliches Spiel. Auf vielen Pausenhöfen – auch im Norden – ahmen Schüler mittlerweile Inhalte einer fragwürdigen koreanischen Netflix-Serie namens „Squid Game“ (deutsch: Tintenfisch-Spiel) nach. Auch in einigen Kindergärten wurden bereits entsprechende Imitationen beobachtet. Immer wieder kommt es dabei zu Prügelszenen unter Kindern und ...

