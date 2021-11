Corona aktuell : In Neumünster liegt die Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 200

18 Menschen aus Neumünster haben sich neu mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 195,0 pro 100.000 Einwohner.

Neumünster | 13 Erwachsene, zwei Jugendliche und drei Kinder wurden in den vergangenen 24 Stunden in Neumünster positiv auf das Coronavirus getestet. Bei zwölf Betroffenen ist die Ansteckungsquelle unbekannt und wird noch vom Fachdienst Gesundheit ermittelt. Die anderen sechs Infizierten steckten sich bei mittlerweile bekannten Personen an. Die Infektionen verteil...

