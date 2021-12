Polizei Neumünster : Streit um Geld: Rivalen gingen mit Holzlatten aufeinander los

Rund 20 junge Männer haben sich am Dienstagabend in Neumünster in der Straße Hinter der Bahn bei einem Streit um Geld mit Holzlatten geprügelt. Mehrere Zeugen riefen die Polizei.

Neumünster | Es war offenbar ein Streit um Geld. Am frühen Dienstagabend gegen 17.30 Uhr riefen mehrere Zeugen in Neumünster über Notruf die Polizei, nachdem im Bahnhofsviertel zwei rivalisierende Gruppen aufeinander losgegangen waren. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen waren in der Straße Hinter der Bahn auf Höhe des Kindergartens rund zehn junge Mä...

