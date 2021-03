Inzidenz steigt Richtung 100 : Erneuter Corona-Ausbruch bei DHL in Neumünster

Zwölf neue Coronafälle lassen die Sieben-Tage-Inzidenz auf 91,4 steigen. Im Handel gibt es erneut Einschränkungen.

Neumünster | Das Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie nimmt in Neumünster an Dynamik zu. Zwölf neue Coronafälle lassen die Sieben-Tage-Inzidenz von 85,2 auf 91,4 hochschnellen. Betroffen ist erneut das DHL-Paketfrachtzentrum am Krokamp. Dort steckten sich in den vergangenen Tagen 20 Mitarbeiter an. Bereits im April/Mai 2020 hatte es bei DHL einen Corona-Ausb...

