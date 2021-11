Neumünster-Einfeld : Stadtteilbeirat möchte Bio-Toilette auf dem Westufer des Einfelder Sees

Erleichterung für Spaziergänger und Freizeitsportler am Einfelder See: Das WC bei der DLRG-Station soll im Winter geöffnet bleiben. Und auf dem Westufer könnte ein neues Bio-Klo ohne Wasseranschluss aufgestellt werden.

Neumünster | Der Corona-Winter 2020/21 lockte die Menschen in Scharen ins Freie – und offenbarte im Naherholungsgebiet Einfelder See ein Problem: Alle drei öffentlichen Toilettenanlagen an der Dorfbucht, bei der DLRG-Station und beim Restaurant Schanze am See sind nicht winterfest und deshalb in der kalten Jahreszeit geschlossen. Winterlösung „Jetzt scheint ...

