Wintereinbruch : Glätteunfälle in Neumünster: Hier krachte es im Berufsverkehr

Mehrere Glätteunfälle wurden der Polizei am Donnerstagmorgen in Neumünster gemeldet. Immer wieder kamen Autos im Berufsverkehr ins Rutschen.

Neumünster | Nach dem Kälteeinbruch mit Schneefall in der Nacht hatten die Autofahrer in Neumünster am frühen Donnerstagmorgen mit glatten Straßen zu kämpfen. Vor allem im Berufsverkehr kam es zu kleineren Unfällen im Stadtgebiet. Die Polizei zählte vier Einsätze. Hier kam es zu Glätteunfällen Gegen 6.30 Uhr kam auf dem Zubringer zwischen den Holstenhallen u...

