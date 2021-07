Mietwohnungen geplant : Günstiger Wohnraum für Bornhöved ist das nächste Ziel

Im Himmelsblick sind bereits 40 neue Einfamilienhäuser entstanden. Jetzt sollen noch einmal 30 weitere folgen. Außerdem ist der Bau von 70 Wohneinheiten als Mietwohnraum geplant.

Bornhöved | In Bornhöved wird verstärkt neuer Wohnraum geschaffen. „Die Gemeinde hat viele idyllische Flecken. Eingebettet in eine grüne Landschaft mit dem Bornhöveder See in der Ortslage und attraktiven Einkaufsmöglichkeiten im Ort hat die Gemeinde viel zu bieten“, sagt Bürgermeister Reinhard Wundram. Eine besondere Aufgabe ist die Schaffung von bezahlbarem Wohn...

