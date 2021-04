Ostern 2021 : In Bornhöved gab es das Osterfeuer zum Mitnehmen

Bürgerverein und Feuerwehr packten und verteilten die Tüten, in denen ein Windlicht und Süßigkeiten waren.

Bornhöved | Das war eine willkommene Überraschung für die Bornhöveder Bürger, die auch dieses Jahr auf das klassische Osterfeuer verzichten mussten. An der Feuerwache, Am Teich und Achtern Höfen warteten am Sonnabend fleißige Helfer vom Bürgerverein und von der Freiwilligen Feuerwehr Bornhöved, um insgesamt 150 Ostertüten an die Bürger zu verteilen. Thomas Got...

