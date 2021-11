Lahnstraße und Holsten-Galerie : Impfzentrum Neumünster öffnet wieder an zwei Standorten – Ziel sind über 1000 Corona-Impfungen am Tag

Stadt und Land wollen gemeinsam das Angebot von montags bis sonnabends erweitern. Es soll sechs Impflinien geben. Ärzte und Impfstoff stehen bereit. Aber: Dem Deutschen Roten Kreuz fehlt noch medizinisches Personal.

Neumünster | Zwei Monate nach der Schließung wird das Impfzentrum an der Lahnstraße im Industriegebiet Süd reaktiviert. „Es kostet uns große Anstrengungen, aber wir bekommen das hin“, erklärte am Freitag Thorben Pries, Leiter des Impfzentrums. Geplant sind voraussichtlich ab kommenden Freitag, 26. November, insgesamt sechs Impflinien in Neumünster. Neben der Lahns...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.