Offene Impfaktion : In Neumünster ist ab Sonnabend Impfen ohne Anmeldung möglich

Interessenten ab 18 Jahre können sich täglich von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr in der Holstenhalle mit Astrazeneca impfen lassen.

Neumünster | Landesgesundheitsminister Heiner Garg hat für Sonnabend, 12. Juni, den Start einer offenen Impfaktion ohne Anmeldung im Impfzentrum Neumünster (Holstenhalle) sowie in den Impfzentren in Husum und Lübeck angekündigt. Hier seien entsprechende Kapazitäten verfügbar, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Verimpft wird Astrazeneca Geimpft wird...

